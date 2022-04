Prins Charles praat met asielzoekers over hulp in Engeland

Prins Charles heeft donderdag een bezoek gebracht aan het buurthuis West London Welcome (WLW) in Londen. De prins ontmoette daar volgens de Britse krant The Independent enkele asielzoekers die door het centrum worden geholpen met bijvoorbeeld het vinden van een baan en er Engelse lessen volgen.

Charles kreeg een rondleiding en sprak met onder anderen een psycholoog die vanuit Turkije naar het Verenigd Koninkrijk is gekomen. Zij vertelde de prins dat het haar nog niet is gelukt om een baan te vinden, omdat ze nog niet de juiste papieren heeft om in het land te werken. “We moeten daar iets aan doen”, reageerde Charles.

De Britse troonopvolger schoof ook aan bij een Engelse les. Daarna nam hij een kijkje in de keuken van het centrum waar op dat moment gerechten uit het Midden-Oosten werden klaargemaakt. Iets te pittig voor Charles, zo grapte hij. “Ik maak me zorgen over de chili.”

Aan het eind van het bezoek kreeg de prins twee zakjes met lavendel voor hem en zijn vrouw Camilla. Een van de asielzoekers had hun namen daarop geborduurd. De oprichter van het centrum liet na afloop weten dat ze hoopt dat het bezoek van de prins “de zichtbaarheid vergroot” van de situatie van de mensen die er komen.