Prins Charles tapt een biertje in pub in Wales

De Britse prins Charles heeft dinsdag een biertje getapt in een kroeg in Wales. De prins liet zijn kunsten zien in The Lion in het plaatsje Treorchy.

Tijdens het bezoek aan het café kropen Charles en Camilla even achter de bar, waarop Charles onder toeziend oog van zijn vrouw en de barman een vers biertje tapte. De twee maakten daarna nog een rondje door de pub om te praten met de stamgasten.

De prins en zijn vrouw Camilla zijn dinsdag begonnen aan hun driedaagse bezoek aan Wales. De twee bezochten BBC Wales in Cardiff en waren bij een cultureel evenement in hun woning in Llandovery.