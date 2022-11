Prins Constantijn gaat niet betalen voor blauw vinkje op Twitter

Prins Constantijn van Oranje gaat niet betalen voor een blauw vinkje op Twitter. Dat liet hij vrijdag weten in gesprek met Sven Kockelmann op NPO Radio 1.

“Ik zit wel op Twitter, en ik heb een blauw vinkje”, aldus Constantijn. “Maar ik ga er niet voor betalen.” Elon Musk introduceerde deze week de regel dat gebruikers van Twitter voortaan 8 dollar moeten betalen voor hun blauwe vinkje. Het blauwe vinkje was voordat Musk het sociale medium kocht bedoeld als certificaat van echtheid, om zeker te weten dat bepaalde accounts daadwerkelijk van bekende mensen zijn. Constantijn heeft op Twitter ruim 18.000 volgers. Hij heeft al een paar maanden geen berichten meer geplaatst.

Verder gaf de prins zijn mening over het plan van de ChristenUnie om de app TikTok te verbieden. TikTok komt uit China en er zijn zorgen dat gegevens van de gebruikers in handen komen van de Chinese overheid. Maar hier ziet de zoon van prinses Beatrix als ambassadeur van de techsector geen heil in. “Als je vanuit de overheid onlinekanalen gaat verbieden, dan begeef je je op een gevoelig vlak”, stelt de prins. “Als blijkt dat TikTok dingen doet die niet kunnen, zoals misbruik van data of hun machtspositie, dan kan het net als andere platforms wel de maat worden genomen. Maar niet verbieden.”

Constantijn kwam deze week in het nieuws omdat hij wil dat Nederland de regels moet aanpassen voor de salarissen in de techindustrie. Als dit niet gebeurt, dan zal het volgens de prins voor de sector heel moeilijk zijn om de grote personeelsproblemen op te lossen.

Ook zouden er volgens Constantijn in Nederland meer stimuleringsregelingen moeten komen voor investeerders die geld in jonge bedrijven uit bepaalde techsectoren willen steken. Het is nu volgens Van Oranje fiscaal onaantrekkelijk om Nederlandse techbedrijven te financieren.