Prins Constantijn kijkt naar Eurovisie Songfestival

Prins Constantijn en zijn gezin kijken naar het Eurovisie Songfestival. Dat vertelde de prins vrijdag in het NPO-televisieprogramma Goedemorgen Nederland. Hij was te gast als beschermheer van de World Press Photo. Deze prijzen worden vrijdag uitgereikt.

WNL-presentatrice Raquel Schilder vroeg de prins of er bij hem thuis naar het songfestival gekeken werd. “Ja, en vaak is dat heel vermakelijk”, beaamde Constantijn. Hij prees het liedjesfestijn als “geweldig televisie-vermaak”. De prins deed geen voorspelling wie dit jaar het Eurovisie Songfestival (ESF) zou moeten winnen.

Nederland viel eerder deze week af in de eerste halve finale. Het duo Dion & Mia kreeg niet genoeg punten voor hun liedje Burning Daylight. Wel behaalde België een plek in de finale, die zaterdag te zien zal zijn. Het evenement vindt dit jaar plaats in Liverpool. Oekraïne won afgelopen editie, maar vanwege de oorlog met Rusland kan het ESF niet in dat land plaatsvinden dit jaar.

Aan de finale doen zaterdag 26 landen mee.