Prins Constantijn moet nadenken over Nederlandse The Crown

Prins Constantijn weet nog niet of hij wil meewerken aan een Nederlandse versie van de succesvolle Netflix-serie The Crown. Reed Hastings, medeoprichter en voorzitter van Netflix, stelde tijdens een evenement in Amsterdam lachend voor om de serie over het Britse koningshuis dunnetjes over te doen met de Nederlandse royals. Maar de prins zei dat hij daar “nog even over moet nadenken”.

Constantijn van Oranje, de jongere broer van koning Willem-Alexander, stelde maandag als gespreksleider vragen aan Hastings en medetopman Greg Peters. De prins zei dat hij onder de indruk is van Netflix als bedrijf en wilde alles weten over hoe het is opgebouwd en zich zo heeft kunnen doorontwikkelen. “Ik bewonder hoe jullie de focus kunnen houden op het zakelijke in plaats van op al die films en series. Ik zou mezelf erin kwijtraken”, zei Constantijn tegen de topbestuurders van de streamingdienst.

Constantijn zei dat hij zelf met het idee was gekomen om samen met de Netflix-top een evenement te houden op het Amsterdamse hoofdkantoor voor de Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse markt. Constantijn is voorman van Techleap.nl, een organisatie voor techstart-ups.