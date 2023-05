Prins Constantijn nog eens drie jaar aan de slag als techgezant

Prins Constantijn blijft drie jaar langer gezant voor Techleap.nl, een speciaal programma dat het Nederlandse start-upklimaat moet verbeteren. De komende jaren zullen in het teken staan van de doorgroei van start-ups naar hun volgende fase, waarin ze ‘scale-ups’ worden genoemd. Slechts een op de vijf Nederlandse start-ups groeit door naar die fase.

Daarin doet Nederland het slecht vergeleken met landen als de Verenigde Staten en Duitsland, erkent minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) in een brief aan de Kamer. Hoewel Nederland het over het algemeen goed doet als start-upland en het klimaat voor jonge, innovatieve bedrijven de afgelopen jaren “substantieel is verbeterd”, zijn de problemen waar deze bedrijven tegenaan lopen al jarenlang dezelfde. Vooral het gebrek aan investeringen en een tekort aan passend talent vormen blokkades om door te groeien. Daarnaast wil Adriaansens de Nederlandse strategie richten op toegang tot kennis, internationale markten én de overheid.

De broer van koning Willem-Alexander ging in 2016 aan de slag als ambassadeur van StartupDelta, die voorloper van Techleap. Hij nam toen de taken over van Neelie Kroes, die in 2015 begon met vernieuwende startende ondernemers uit het buitenland naar Nederland te halen. Constantijn werkte voor Kroes als kabinetschef toen zij eurocommissaris voor Digitale Agenda was.