Prins Constantijn poseert met winnares World Press Photo

Prins Constantijn heeft vrijdag de World Press Photo 2025 uitgereikt aan fotograaf Samar Abu Elouf. De ceremonie vond plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Elouf won met haar nieuwsfoto waarop een zwaargewonde jongen te zien is na een Israëlische aanval op Gaza in maart vorig jaar. De fotograaf maakte het beeld voor The New York Times. Constantijn en Elouf poseerden na afloop op de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk samen voor de vergrote ingelijste foto. Na de première in Amsterdam reist de tentoonstelling verder naar meer dan zestig andere locaties over de hele wereld.

De winnaar van vorig jaar, Mohammed Salem, was ook aanwezig bij de uitreiking. Hij poseerde samen met Elouf en alle andere winnaars op het podium tijdens de ceremonie.