Prins Constantijn reikt prijzen World Press Photo uit

Prins Constantijn reikt op 14 mei de prijzen uit aan de winnaars van de World Press Photo Contest 2022. De ceremonie is in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ook Constantijns vrouw, prinses Laurentien, is aanwezig.

Van 11 tot en met 14 mei worden alle 24 winnende fotografen van de prestigieuze prijs naar Amsterdam gehaald, waar ze op de laatste dag hun award krijgen. In De Nieuwe Kerk is tot en met 14 augustus ook de World Press Photo Exhibition te zien.

Prins Constantijn is sinds 2008 beschermheer van World Press Photo. De stichting ondersteunt wereldwijd de fotojournalistiek en zet zich in voor de vrijheid van informatie.