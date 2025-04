Prins Constantijn reikt World Press Photo 2025 uit

Prins Constantijn reikt op vrijdag 16 mei de World Press Photo 2025 uit aan fotograaf Samar Abu Elouf. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt. De ceremonie vindt plaats in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

De beste nieuwsfoto van het jaar toont een zwaargewonde jongen na een Israëlische aanval op Gaza in maart 2024. Samar Abu Elouf maakte de foto voor The New York Times.

Constantijn is sinds 2008 beschermheer van World Press Photo. De stichting, gevestigd in Amsterdam, ondersteunt en bevordert wereldwijd fotojournalistiek en documentairefotografie en zet zich in voor de vrijheid van informatie. World Press Photo is in 1955 in Nederland opgericht.