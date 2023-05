Prins Constantijn snapt commotie over badpak van Eloise niet

Prins Constantijn begrijpt niet waarom er eerder deze week ophef is ontstaan over het feit dat zijn dochter Eloise in badpak op televisie kwam. “Mensen zoeken altijd naar commotie. Ik snap niet waarom daar commotie over is”, reageerde de prins vrijdagavond voor de camera van Shownieuws.

Eloise doet mee aan het RTL 4-programma Het Perfecte Plaatje en deed tijdens de aflevering die eerder deze week te zien was een fotoshoot in badpak. Daar kwamen veel reacties op. Zo zei onder anderen royaltyverslaggever Jeroen Snel in RTL Boulevard dat een “grensgevalletje” te vinden. Vrijdag zei hij in hetzelfde programma dat hij daarmee doelde op het feit dat ze lid is van de koninklijke familie en dat hij dat ook had gezegd over een mannelijke royal.

Constantijn noemt de desbetreffende aflevering een “leuke aflevering”. De prins vindt het leuk dat zijn 20-jarige dochter meedoet aan het programma. Hij hoopt dat de ‘gravinfluencer’ blijft fotograferen. “En niet alleen maar met een iPhone, maar ook met een echte camera.”