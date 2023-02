Prins Constantijn vindt bedreigingen aan adres Amalia dramatisch

Prins Constantijn noemt de bedreigingen waar zijn nichtje prinses Amalia mee te maken heeft “een heel dramatische situatie”. Dat zei hij donderdag in talkshow Op1 op NPO 1.

“We praten er wel over maar niet heel veel”, zei Constantijn toen hem werd gevraagd of het onderwerp binnen de familie wordt besproken. “Er is niet veel wat je er over kan zeggen”, vervolgde hij. “Het is natuurlijk een heel dramatische situatie maar het is vooral menselijk heel beperkend. Als je een jonge vrouw bent wil je in je studententijd vrij kunnen leven en dat is haar niet gegund.”

Vorig jaar werd bekend dat Amalia niet in haar studiestad Amsterdam kon wonen vanwege bedreigingen. Ze stond toen op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen, maar woont nog steeds bij haar ouders.

Vorige week vertelde de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima er zelf over aan het slot van haar kennismakingsreis met het Caribisch deel van Nederland. “Ik ga er heel erg eerlijk in zijn. Ik heb het er nog steeds heel erg moeilijk mee”, zei Amalia. Ze had gehoopt aan een onbezorgde studententijd te beginnen. “De realiteit was helaas allesbehalve dat.”

De Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en het Openbaar Ministerie doen geen uitspraken over de beveiliging van de prinses van Oranje. Tijdens de Cariben-reis leek de beveiliging van Amalia en haar ouders ook flink opgeschroefd.