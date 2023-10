Prins Constantijn vreest humanitaire ramp Israël en Gaza

Prins Constantijn vreest voor een humanitaire ramp door de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat zei de jongere broer van koning Willem-Alexander donderdag tijdens een bijeenkomst voor start-ups in de techniek in Zaandam.

“Wat daar gebeurt, is helemaal afschuwelijk”, zei prins Constantijn volgens het AD, dat aanwezig was bij de bijeenkomst en verslag deed. “Een ongelooflijke daad van terrorisme die zich daar heeft afgespeeld, waarbij onschuldige mensen zijn vermoord. En wat er nu volgt, is een reactie die ook heel veel burgerslachtoffers gaat brengen. Eigenlijk met zijn allen zouden we dat willen voorkomen.”

Constantijn deed zijn uitspraken in zijn rol als speciaal gezant van Techleap, een door de overheid gefinancierde non-profitorganisatie die helpt bij het opbouwen van een start-upsysteem in Nederland. Israël geldt als een van de belangrijkste landen op het gebied van technische ontwikkeling in het Midden-Oosten.

De prins stelde dat de oorlog in de basis niet slecht is voor technologische vernieuwing. “In Oekraïne heeft de oorlog geleid tot een waanzinnige explosie van allerlei innovatie in defensietechnologie. Drones en cyberveiligheid enzovoort. Maar dat is een heel ander land dan Israël: een heel groot stuk van Oekraïne is nu niet in oorlog.” Ook zei de prins dat Israël ervaring heeft met doorgaan onder “een heel hoog dreigingsniveau”. Over de economische impact van de oorlog kon de prins ook niet veel zeggen. “Dat hangt er heel erg van af hoe de oorlog zich ontwikkelt.”