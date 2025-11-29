Prins Daniel bezoekt gamefestival DreamHack in Stockholm

De Zweedse prins Daniel heeft een bezoek gebracht aan DreamHack Stockholm, een van de grootste game- en internetcultuurfestivals van de wereld. Het was de eerste keer dat prins Daniel, de echtgenoot van kroonprinses Victoria, het evenement bezocht.

DreamHack noemt op sociale media de komst van de prins een “belangrijk moment” voor de gaminggemeenschap. Volgens de organisatie ontmoette de prins fans en bekeek hij onderdelen van het festival. Daarin worden onder andere internationale e-sportfinales, podia voor creators en cosplaywedstrijden gehouden.

Het festival vindt plaats van 28 tot en met 30 november in de Stockholmsmässan.