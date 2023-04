Prins Daniel bij bijeenkomst over eenzaamheid

De Zweedse prins Daniel was vrijdag aanwezig bij een conferentie over eenzaamheid. De internationale bijeenkomst werd in Stockholm gehouden en maakte deel uit van de activiteiten die Zweden organiseert als voorzitter van de Europese Unie.

De internationale conferentie werd georganiseerd door de Zweedse minister van Sociale Zaken Jakob Forssmed. Er werd gesproken over onvrijwillige eenzaamheid. Zo werd stilgestaan bij de impact die eenzaamheid heeft op de geestelijke en fysieke gesteldheid van mensen.

Daarnaast werd gediscussieerd over welke rol de samenleving kan spelen om eenzaamheid het hoofd te bieden. Gekeken werd welke initiatieven er ontwikkeld kunnen worden en welke organisaties daarbij het voortouw kunnen nemen. Ook werd besproken of er op politiek niveau een bijdrage kan worden geleverd.