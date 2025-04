Prins Daniel bij onthulling monument voor aanslag in Stockholm

De Zweedse prins Daniel was maandag aanwezig bij de onthulling van een monument in Stockholm. Het monument werd onthuld omdat het precies acht jaar geleden is dat in een van de bekendste winkelstraten in de Zweedse hoofdstad een aanslag plaatsvond.

Op 7 april 2017 vond in Drottninggatan, de Koninginnenstraat, een aanslag met een vrachtwagen plaats. Een terrorist uit Oezbekistan reed in op het publiek, waarbij vijf doden en vijftien gewonden vielen.

Daniel legde namens hem en zijn vrouw, kroonprinses Victoria, een krans bij het monument. Bij de plechtigheid waren nabestaanden van de slachtoffers, de premier, en vertegenwoordigers van de stad Stockholm en de regio Stockholm aanwezig.