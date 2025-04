Prins Daniel draagt spalk om ringvinger

De Zweedse prins Daniel loopt al enige tijd rond met een ‘geheimzinnige’ blessure aan een van zijn ringvingers. De echtgenoot van kroonprinses Victoria draagt sinds februari een spalk met verband om de bewuste vinger, ontdekte Expressen. Het hof wil niet reageren op vragen van de Zweedse krant en zegt dat Daniel “in orde” is. “De prins voelt zich goed en we geven geen commentaar op zijn vinger.”

Een specialist zegt tegen Expressen op basis van de beelden dat het erop lijkt dat Daniel een zogeheten hamervinger of malletvinger heeft. Bij zo’n blessure is een pees afgescheurd in het topje van de vinger.

Normaal duurt het behandelen van zo’n hamervinger ongeveer zes weken.