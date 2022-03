Prins Daniel heeft zakenreis naar Verenigde Staten afgerond

Aan de rondreis van de Zweedse prins Daniel door de Verenigde Staten is een eind gekomen. Hij is op weg naar zijn gezin in Stockholm, meldt de website Svensk Damtidning.

Daniel was deze week met een delegatie van de Prins Daniel Fellowship op stap om Zweedse ondernemers kennis te laten maken met collega-ondernemers in Seattle en Silicon Valley bij San Francisco. Onder de bedrijven die het gezelschap bezocht zaten Nasdaq, Boeing, Amazon, Nvidia en Microsoft. Ook gingen de Zweden langs bij enkele universiteiten.

De prins maakte tijdens zijn reis ook tijd vrij voor privébezoeken, zo blijkt uit foto’s die ondernemer, tv-persoonlijkheid en lid van het reisgezelschap Gunilla van Platen via Instagram deelde. Hij ontmoette miljardair Barbro Osher, de Zweedse consul-generaal in San Francisco en een bekende filantroop. Osher kent Daniel en kroonprinses Victoria goed. Ze was zelfs een tijdje oppas voor prinses Estelle toen het paar zeven jaar geleden in San Francisco was vanwege een gecombineerde zakenreis en vakantie.

Veel tijd om bij te praten met Victoria zal Daniel na zijn thuiskomst niet hebben. De kroonprinses moet zaterdag op pad. Ze zal aanwezig zijn bij de viering van het 100-jarig bestaan van de Zweedse studentenvakbond SFS.