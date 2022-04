Prins Daniel krijgt eredoctoraat vanwege sport voor kinderen

De Zweedse prins Daniel heeft op een bijzondere manier erkenning gekregen voor zijn inzet om kinderen meer te laten bewegen. In het stadhuis van Stockholm kreeg hij tijdens een ceremonie van de vooraanstaande medische universiteit Karolinska Institutet een eredoctoraat in de geneeskunde overhandigd. In het bijzijn van zijn vrouw kroonprinses Victoria mocht hij ook de bijbehorende traditionele hoed in ontvangst nemen.

De 48-jarige prins zet zich al jaren in om kinderen en jongeren in Zweden aan het sporten te krijgen en ze zo een betere kans te geven op een actief en gezond leven. Zo is hij de initiatiefnemer van Generation Pep, een non-profitorganisatie die hij in 2016 met zijn vrouw heeft opgezet. De organisatie werkt samen met bedrijven en overheden om kinderen, waar ze ook wonen, te helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Ook is Daniel nauw betrokken bij A Healthy Generation, een organisatie die zich vooral richt op gezinnen met kinderen in kwetsbare wijken.

Het Karolinska Institutet reikt eredoctoraten uit aan mensen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de wetenschap of de universiteit en aan mensen die op andere manieren onderzoek en ontwikkeling hebben bevorderd.