Prins Daniel ontmoet experts over nieronderzoek in Zweden

Prins Daniel heeft deze week Zweedse onderzoekers en artsen op het gebied van niergeneeskunde ontmoet. De prins, die zelf een niertransplantatie heeft ondergaan, werd op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in Zweeds nier- en transplantatieonderzoek, deelt het Zweedse hof donderdag op World Kidney Day.

De echtgenoot van kroonprinses Victoria onderging zijn eigen niertransplantatie in 2009. De transplantatie was nodig omdat de prins leed aan een aangeboren, maar niet erfelijke, nieraandoening. Hij kreeg de nier van zijn vader, Olle Westling.

World Kidney Day wordt ieder jaar op de tweede donderdag van maart gevierd. Het heeft onder meer als doel het bewustzijn te vergroten over de rol van de nieren in het lichaam.