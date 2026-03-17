Prins Daniel ontvangt Zweedse paralympiërs op station

Prins Daniel heeft maandagavond een ontmoeting gehad met de Zweedse paralympische medaillewinnaars. Dat is te zien op beelden die het Zweedse hof dinsdag heeft gedeeld. De echtgenoot van kroonprinses Victoria sprak met de atleten en deelde bloemen uit.

“Hartelijk dank aan de hele Zweedse paralympische ploeg voor hun fantastische prestaties in Milaan/Cortina!”, staat onder de foto’s. De huldiging vond plaats in de koninklijke wachtkamer van het centraal station van Stockholm. Te zien is hoe omstanders de sporters toejuichen.

Eerder deze maand reisde kroonprinses Victoria naar Italië om de Zweedse paralympiërs aan te moedigen. Bij de reguliere Olympische Winterspelen vorige maand zaten Victoria en Daniel met hun kinderen, Estelle en Oscar, op de tribune. Ook koning Carl Gustaf bezocht het evenement.