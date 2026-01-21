Prins Daniel zegt sportgala af vanwege ziekte

Prins Daniel van Zweden heeft zijn komst naar het jaarlijkse Zweedse sportgala Idrottsgalan afgezegd. In eerste instantie werd gedacht dat de echtgenoot van kroonprinses Victoria niet kwam vanwege het overlijden van prinses Désirée, de zus van koning Carl Gustaf, maar de prins is ziek, zegt het hof tegen Zweedse media. “Hij voelde zich vanmiddag niet lekker.”

Eerder werd al gemeld dat Daniel en zijn zwager prins Carl Philip de rode loper en het diner rond het gala zouden overslaan vanwege de dood van Désirée. Carl Philip is nu alleen bij de uitreiking van de prijzen aanwezig.

Désirée is de oudere zus van Carl Gustaf. Ze stierf woensdag op 87-jarige leeftijd in het bijzijn van haar naaste familie in haar woning in Västergötland.