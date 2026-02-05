Prins Daniel zonder kroonprinses Victoria naar Olympische Spelen

De Zweedse prins Daniel gaat volgende week zonder kroonprinses Victoria naar de Olympische Spelen in Italië. De kroonprinses is op een later moment wel aanwezig bij de Paralympische Spelen.

Eerder maakte het Zweedse hof bekend dat koning Carl Gustaf en koningin Silvia van 10 tot 14 februari naar de Spelen gaan. Prins Daniel vergezelt zijn schoonouders op 11 februari.

Ook de Noorse koning Harald en koningin Sonja bezoeken het sportevenement. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia af naar Italië. Het drietal is onder meer bij de openingsceremonie op vrijdag. De Olympische Spelen vinden plaats in Milaan en Cortina d’Ampezzo.