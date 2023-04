Prins Edward brengt kroningsquiche mee naar lunch

Prins Edward heeft dinsdag de zogenoemde kroningsquiche, waarvan Buckingham Palace maandag het recept deelde, meegenomen naar een lunch bij Westminster Abbey in Londen. Het evenement werd georganiseerd ter ere van de aanstaande kroning van Edwards broer koning Charles.

In de zonnige tuin van Westminster Abbey werd de quiche aangesneden door presentatrice Prue Leith, bekend als jurylid van The Great British Bake Off. De hertog van Edinburgh had de lekkernij niet zelf gemaakt, maar had het personeel van Buckingham Palace gevraagd om er een te maken.

Het hof deelde maandag de oproep om de quiche te maken voor de Coronation Big Lunch, een evenement dat plaatsheeft een dag na de kroning. Het doel van de lunch is om eenzaamheid tegen te gaan en vriendschappen te doen opbloeien.

De quiche bevat spinazie, tuinbonen en dragon. In een video worden de verschillende stappen gedeeld, zodat ook mensen thuis deze kunnen bereiden.