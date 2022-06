Prins Edward en Sophie in Noord-Ierland voor troonjubileum Queen

Prins Edward en zijn vrouw Sophie zijn gearriveerd in Noord-Ierland, waar zij zijn om het platina jubileum van Koningin Elizabeth II te vieren. Britse royals reizen zaterdag door het Verenigd Koninkrijk om aanwezig te zijn bij verscheidene festiviteiten.

De graaf en gravin van Wessex zullen deelnemen aan een aantal activiteiten in Noord-Ierland. De Britten vieren deze week het zeventigjarig troonjubileum van de Queen.

Van donderdag 2 juni tot en met zondag 6 juni zijn er meerdere evenementen georganiseerd om deze mijlpaal te vieren. Donderdag begonnen de festiviteiten met de militaire parade Trooping the Colour, waarbij de vorstin aanwezig was. Bij andere activiteiten liet Elizabeth verstek gaan om gezondheidsredenen. Vanwege haar broze gezondheid laat Buckingham Palace steeds kort van tevoren weten of de Queen aanwezig is bij een festiviteit.