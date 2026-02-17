Prins Edward feliciteert Britse snowboarders met goud

Prins Edward heeft de Britse snowboarders Charlotte Bankes en Huw Nightingale gefeliciteerd met hun gouden medaille bij het onderdeel gemengde team snowboardcross. Dat deelt het Britse hof op Instagram.

Op de beelden is te zien hoe de jongste broer van koning Charles de sporters persoonlijk ontmoet. Bankes en Nightingale schreven zondag geschiedenis door Groot-Brittannië de eerste gouden medaille ooit op een sneeuwonderdeel te bezorgen.

Edward was bij de Spelen in Milaan aanwezig als beschermheer van de Britse ski- en snowboardfederatie GB Snowsport.