Prins Edward nieuwe kolonel van Scots Guards

Prins Edward wordt de nieuwe kolonel van de Scots Guards. De hertog van Kent, die momenteel nog het kolonelschap vervult, draagt zijn rol op zondag over aan de jongere broer van koning Charles.

Edward, de hertog van Kent, is een neef van koningin Elizabeth. Hij was al vijftig jaar kolonel van de Scots Guards. “Sinds 1974 als kolonel van de Scots Guards dienen, langer dan wie dan ook, is een ware eer geweest die me altijd met grote vreugde zal vervullen”, aldus de 88-jarige hertog. “In al die jaren heb ik het werk van de Scots Guards in vredestijd en in oorlogstijd gezien en ben ik getuige geweest van hun moed, onbaatzuchtige moed en plichtsbesef.”

Prins Edward prees zijn voorganger. “De hertog van Kent is een buitengewone kolonel van de Scots Guards geweest”, laat hij weten. De prins noemt het verder een “hele eer” om de rol op zich te nemen. “Ik accepteer het echter met enige schroom, omdat ik ongetwijfeld zal worden vergeleken met de formidabele staat van dienst en de reputatie van mijn voorganger. Ik kan alleen maar beloven dat ik mijn best zal doen.”

Later op zondag is de hertog van Kent nog aanwezig bij een jaarlijkse bijeenkomst van de Scots Guards in Londen. Het is zijn laatste dag als kolonel.