Prins Edward op bezoek bij film- en televisiestudio’s

De hertog van Edinburgh, prins Edward, heeft een bezoek gebracht aan film- en televisiestudio’s in Hertfordshire. Zijn bezoek was ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Elstree Studios.

De jongere broer van koning Charles kreeg een rondleiding door de studio’s, waar onder andere titels als Indiana Jones, The Shining en Star Wars zijn opgenomen. Na afloop sprak hij over het belang van de creatieve industrie in het Verenigd Koninkrijk en onthulde hij een plaquette ter ere van het jubileum.

Prins Edward sprak volgens het Britse hof ook met de cast van de langlopende dramaserie EastEnders. Hij ontmoette onder anderen Michelle Collins en Adam Woodyatt.