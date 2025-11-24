Prins Edward plant boom in ‘familiebos’ tijdens bezoek aan Ghana

De Britse prins Edward heeft maandag een boom geplant in de botanische tuin van Aburi, ter herinnering aan zijn bezoek aan de Ghanese stad. Het exemplaar werd geplant naast de bomen van koningin Elizabeth en koning Charles, die de plek respectievelijk in 1961 en 1977 bezochten.

De jongste broer van koning Charles hoorde tijdens zijn bezoek aan de tuinen over projecten die natuurbehoud en duurzaamheid ondersteunen. Bij aankomst kreeg Edward een ceremonieel welkom, waarbij hij Ghanese klederdracht kreeg overhandigd. Beelden van het Britse hof tonen hoe de prins een kleurrijke lap stof om zich heen kreeg gewikkeld en met de lokale bevolking poseerde.

Edward bezocht eerder op de dag een kleuterschool, waar hij uitleg kreeg over het belang van spelenderwijs leren. De prins sprak met de kinderen en hielp hen met het oplossen van een puzzel.

Prins Edward is deze week op bezoek in Ghana om de goede band tussen het Afrikaanse land, dat lid is van het Gemenebest van Naties, en het Verenigd Koninkrijk te onderstrepen. Om dezelfde reden was de prins afgelopen week in Nigeria.