Prins Edward plant boom voor vader prins Philip

Prins Edward heeft vrijdag tijdens zijn bezoek aan Kenia een boom geplant ter nagedachtenis aan zijn vader prins Philip. Het jongste kind van Philip en koningin Elizabeth zette het boompje in de grond aan een water in de stad Ruiru.

Edward was in Kenia vanwege een ceremonie van de Duke of Edinburgh’s Awards; een prijs die zijn vader heeft bedacht om jongeren te stimuleren om hun eigen talenten te ontwikkelen en aanspoort maatschappelijk betrokken te zijn. De graaf van Wessex nam jaren geleden al de rol van beschermheer en voorzitter van de Duke of Edinburgh’s Award International Foundation, die de awards uitreikt, van Philip over.

Prins Philip overleed vorig jaar april een paar maanden voor zijn honderdste verjaardag. In Westminster Abbey in Londen vindt eind deze maand een herdenkingsdienst voor hem plaats. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn daarbij aanwezig.