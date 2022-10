Prins Edward reikt in Roemenië awards uit aan jongeren

Prins Edward heeft zeventig jongeren uit Europese landen de Duke of Edinburgh’s International Award uitgereikt. Dat deed de graaf van Wessex in Roemenië, in de stad Cluj-Napoca.

Na de prijsuitreiking woonde Edward een cocktailparty bij. Daar sprak hij met enkele van de jonge prijswinnaars. De Duke of Edinburgh’s International Award Foundation zet zich wereldwijd met studieprogramma’s in voor de ontwikkeling van jongeren tussen de 14 en 24 jaar.

De overleden prins Philip, de hertog van Edinburgh, richtte de organisatie in 1956 op. Zoon Edward is tegenwoordig de beschermheer en voorzitter van de organisatie.