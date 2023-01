Prins Edward reikt prijs uit aan Britse tv- en filmmakers

Prins Edward zal op 24 januari de Production Guild of Great Britain Talent Prize uitreiken. De prijs is in het leven geroepen om film- en tv-makers uit het Verenigd Koninkrijk te eren. Edward is beschermheer van de organisatie.

Vier organisaties zijn op de shortlist gezet en maken dus kans om de Earl of Wessex Award in de wacht te slepen. Edward zal de award uitreiken aan de organisatie die “een succesvolle manier heeft gecreëerd om lokaal talent te inspireren, of inclusiever te zijn”

Het door jongeren geleide productiebedrijf Fully Focused, de jeugdorganisatie MAMA Youth Project, de sociale organisatie Resource Productions en de non-profitorganisatie voor geestelijke gezondheid en welzijn 6ft From the Spotlight zijn de genomineerden voor de award.

Edward reikt de prijs uit tijdens de eerste PGGB Talent Showcase op 24 januari.