Prins Edward trots op Britse prestaties op Paralympics

Prins Edward is trots op de prestaties van de Britse atleten tijdens de Paralympische Winterspelen in Beijing. Dat laat de zoon van koningin Elizabeth weten in een brief die door het Britse koninklijk huis is gedeeld via Twitter. De graaf van Wessex is beschermheer van de British Paralympic Association.

“Gefeliciteerd allemaal met jullie uitstekende prestaties tijdens de Paralympische Winterspelen in Beijing. We hebben ervan genoten om thuis naar jullie te kijken en voor jullie te juichen”, schrijft de prins. Hij feliciteert in het bijzonder de medaillewinnaars en iedereen die zichzelf heeft overtroffen en noemt hun inzet en moed “inspirerend”.

“Nu de Spelen tot een einde komen, wil ik jullie laten weten dat jullie het land trots hebben gemaakt”, besluit de prins zijn brief. Volgens Edward zijn de atleten een inspiratiebron voor sporters die naar de volgende Paralympische en Olympisch Spelen gaan.