Prins Floris bedankt zorg met gratis concert in Ziggo Dome

Prins Floris van Oranje geeft zaterdagavond een dankconcert voor de zorg in de Ziggo Dome. Het gratis Care 4 Care-concert is bedoeld om zorgmedewerkers te bedanken voor hun inzet tijdens de coronapandemie.

Ook wil de prins een boodschap uitdragen, zei hij eerder tegen het ANP. “De druk in de zorg ligt hoog, er is een groot personeelstekort en dat is door corona nog erger geworden. We vragen hiermee ook om aandacht voor dat probleem.”

De 47-jarige zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zal zaterdagavond als dj optreden, net als onder anderen Berget Lewis, Frans Bauer en Kris Kross Amsterdam.

Landelijk

De prins draaide eerder als dj bij het festival Kingsland in Amsterdam. Daarna werd hij benaderd door twee medewerkers van het Haagse HagaZiekenhuis met de vraag of hij wilde draaien op een feest van het Hart Long Centrum. “Toen dacht ik: dat moeten we landelijk maken”, zei hij eerder tegen het ANP, “alle zorgmedewerkers in Nederland hebben het tijdens de coronacrisis zo zwaar gehad.”

Daarop benaderde hij de gemeente Amsterdam en de Ziggo Dome, die graag wilden meewerken. Ziggo Dome-directeur Danny Damman heeft “heel veel zin” in het concert, laat hij weten. “Het is leuk om wat voor de zorg terug te kunnen doen.”

Zorgmedewerkers konden zich via een onlineformulier gratis aanmelden. Er is plek voor zo’n 16.000 bezoekers en alle tickets zijn vergeven, laat Van Oranje weten.