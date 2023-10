Prins Floris brengt in januari debuutsingle uit

Prins Floris, oftewel dj FvO, brengt in januari zijn eerste single uit. Dat heeft de vierde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven vrijdag bekendgemaakt.

Floris onthulde donderdag dat hij een contract had getekend bij platenlabel Spinnin’ Records. Eerder deelde de prins al dat hij zich had aangesloten bij boekingskantoor Ace Agency.

“Het is fantastisch hoe alles elkaar in een snel tempo opvolgt”, laat Floris weten. “Het was al geweldig dat ik me bij Ace Agency mocht aansluiten. Afgelopen zomer hebben de eerste gesprekken met Spinnin’ Records plaatsgevonden en er was meteen een klik zowel op creatief gebied als op persoonlijk vlak.”

De 48-jarige prins treedt al langer op als dj, zo ook de afgelopen twee edities van het Kingsland Festival op Koningsdag. De dj heeft donderdag ook opgetreden tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE).