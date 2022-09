Prins Floris wil met dankfeest aandacht voor druk in de zorg

Tijdens zijn studententijd draaide Floris van Oranje graag een plaatje in de Leidse discotheek Nexus, maar net als veel studentenhobby’s verwaterde dat later een beetje. Nu heeft de 47-jarige prins het draaien weer opgepakt en zet hij het in om zorgmedewerkers te bedanken met het feest Care 4 Care in de Ziggo Dome. “Het is een gebaar om al die hardwerkende mensen uit de zorg te bedanken”, vertelt hij aan het ANP. “Maar het is ook zeker om een signaal af te geven: de werkdruk en de uitstroom in de zorg liggen veel te hoog.”

Eerder dit jaar maakte de prins op Koningsdag zijn opwachting als dj tijdens het festival Kingsland in Amsterdam. Vlak daarna kreeg hij een mailtje van twee medewerkers van het Haagse HagaZiekenhuis met de vraag of hij wilde draaien op een feest van het Hart Long Centrum. “Toen dacht ik: dat moeten we landelijk maken. Alle zorgmedewerkers in Nederland hebben het tijdens de coronacrisis zo zwaar gehad”, zegt Floris. Daarop benaderde hij de gemeente Amsterdam en de Ziggo Dome, die beide graag meewerkten.

Er kunnen zo’n 16.000 mensen naar het feest in de Amsterdamse concertzaal komen. “Daarmee bereik je natuurlijk niet alle zorgmedewerkers”, weet ook Floris. “Maar we willen met het feest ook een boodschap uitdragen. De druk in de zorg ligt hoog, er is een groot personeelstekort en dat is door corona nog erger geworden. We vragen hiermee ook om aandacht voor dat probleem.”

Floris treedt zelf op tijdens het feest op 10 september, de rest van de line-up blijft nog even geheim. Zorgmedewerkers kunnen zich aanmelden met hun mailadres en krijgen zo een gratis toegangskaartje. Er zijn nog ongeveer tweehonderd plekken beschikbaar. Prins Floris kijkt zelf in ieder geval enorm uit naar de avond zelf. “Het geeft me echt energie om mee te werken aan zo’n mooi initiatief.”