Prins Floris wil minstens 2500 euro ophalen voor kankeronderzoek

Prins Floris van Oranje doet op 2 april mee aan het benefietevenement Spin for Life. De jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wil met zijn deelname geld ophalen voor kankeronderzoek.

Floris zei in de middagshow van radiostation SLAM! dat hij mikt op een opbrengst van minimaal 2500 euro. Hij werd naar eigen zeggen geraakt door het persoonlijke verhaal van dj Julia Maan, die meedoet vanwege haar moeder die borstkanker heeft.

“Ik zag het berichtje en dacht: het enige wat je kan doen is meedoen”, aldus Floris. “Die ziekte raakt ons allemaal, direct of indirect.”

Tijdens Spin for Life stappen honderden deelnemers op de fiets om geld in te zamelen voor Stichting Fight cancer. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met SLAM! en SportCity.