Prins Frederik (22), achterneef groothertog Henri, overleden

Prins Frederik, de achterneef van de Luxemburgse groothertog Henri, is op 22-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vader zaterdag bekendgemaakt op de website van Frederiks organisatie POLG Foundation. Hij leed aan het syndroom van Alpers, een zeldzame stofwisselingsziekte.

De 22-jarige Frederik overleed op 1 maart in Parijs, maar het nieuws werd zaterdag pas bekendgemaakt. Frederik richtte de POLG Foundation op om onderzoek naar stofwisselingsziekten te ondersteunen.

“Frederiks laatste vraag aan mij was: papa, ben je trots op me?”, schrijft Frederiks vader, prins Robert. “Het antwoord was heel makkelijk en hij had het al zo vaak gehoord… Maar op dit moment had hij de geruststelling nodig dat hij alles had gedaan wat hij kon doen in zijn korte en mooie bestaan, zodat hij nu eindelijk verder kon gaan.” Robert beschrijft zijn zoon als zijn “superheld”.

Frederik is de jongste zoon van prins Robert, de neef van Henri. Hij kreeg op 14-jarige leeftijd de diagnose Alpers. Bij deze ziekte verslappen spieren en belangrijke organen als de hersenen, de spieren en de lever.