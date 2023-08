Prins Friso precies tien jaar geleden overleden

Het is zaterdag precies tien jaar geleden dat prins Friso op 44-jarige leeftijd overleed. De middelste zoon van prinses Beatrix en prins Claus overleed in 2013 aan de gevolgen van een ski-ongeluk in de buurt van het Oostenrijkse Lech, waar hij onder een lawine terechtkwam.

De broer van koning Willem-Alexander kwam een jaar eerder op 17 februari in de lawine terecht tijdens de jaarlijkse wintersport van de Oranjes. Hij lag ruim anderhalf jaar in coma. Op 12 augustus 2013 overleed Friso “aan complicaties die zijn opgetreden ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort bij zijn skiongeval”, zo meldde de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het ongeluk gebeurde toen Friso samen met zijn jeugdvriend Florian Moosbrugger offpiste aan het skiën was. Hij lag na het ongeluk twee weken in een ziekenhuis in Innsbruck, waarna hij naar het Wellington-ziekenhuis in Londen ging. In die stad woonde hij destijds met zijn echtgenote Mabel en dochters Luana (2005) en Zaria (2006).

Overlijden

Friso werd uiteindelijk naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag gebracht, waar hij als kind woonde. Een paar weken daarna kwam hij te overlijden. Op 16 augustus werd Friso in besloten kring begraven in Lage Vuursche, waar zijn moeder Beatrix sinds 2014 op een paar minuten loopafstand van de begraafplaats woont.

De koninklijke familie bedankte na het overlijden iedereen voor de ontvangen steun. “Voor de warme woorden en blijken van steun en medeleven van velen in ons land en daarbuiten danken wij u van harte”, luidde een verklaring. “Friso’s betrokkenheid, loyaliteit en liefde hebben veel voor ons betekend. Zijn scherpe inzichten, humorvolle relativeringsvermogen en zelfverzekerde bescheidenheid zullen ons altijd bijblijven.”

Prins Friso zette zich tijdens zijn leven in voor verscheidene initiatieven om innovatie en techniek te bevorderen. Hij ondersteunde onder meer Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland), de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij en de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Ook was hij beschermheer van de Vereniging De Hollandsche Molen. Beatrix nam die functie van hem over.