Prins Gabriël marcheert mee tijdens nationaal defilé

Prins Gabriël van België marcheert maandagmiddag mee in het nationale defilé tijdens de nationale feestdag, meldt Het Laatste Nieuws. Het is de tweede keer dat de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde deelneemt.

De 21-jarige Gabriël volgt sinds 2022 een opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS). In 2023 maakte hij zijn debuut in het militaire defilé. Ook zijn zus prinses Elisabeth liep toen mee. Zowel de koning als de koningin was zichtbaar geëmotioneerd toen de prins en prinses langsmarcheerden.

Vorig jaar volgden Elisabeth en Gabriël in militair uniform het defilé naast hun ouders op de koninklijke tribune. Net als hun vader koning Filip salueerden ze naar de voorbijkomende troepen van het Belgische leger.