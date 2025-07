Prins George kan “best aardig” tennissen. Dat zei de oudste zoon van prins William en prinses Catherine zondag voorafgaand aan de finale in het herenenkelspel op Wimbledon, melden Britse media.

De 11-jarige prins, van wie bekend is dat hij een fervent tennisfan is, werd naar zijn eigen spel gevraagd door dubbelkampioenen Julian Cash en Lloyd Glasspool. Cash vroeg of hij er goed in was, waarop George enigszins aarzelend zei dat hij “best aardig” is.

George was samen met zijn ouders en zusje prinses Charlotte (10) naar Wimbledon gekomen om naar de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz te kijken. Het gezin nam plaats in de koninklijke loge, niet ver van oud-winnaar Richard Krajicek en zijn vrouw Daphne Deckers en koning Felipe van Spanje. Ze zagen hoe Sinner na iets meer dan drie uur met 4-6 6-4 6-4 6-4 te sterk was voor tweevoudig winnaar Alcaraz.

Op de tribune viel op dat Catherine zich regelmatig tot haar dochter wendde, alsof ze de betekenis van de verschillende punten uitlegde. Ook gebruikte het koninklijke gezelschap waaiers om zichzelf koel te houden. Catherine, beschermvrouwe van de tennisorganisatie achter Wimbledon, droeg zelf een grote strohoed. Die ging af toen ze na het winnende punt van Sinner de baan opging om de trofeeën uit te reiken.