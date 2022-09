Prins Harry belt geblesseerde oud-marinier na beëindigen triatlon

Prins Harry heeft een Britse oud-marinier gebeld die vanwege een blessure het laatste deel van zijn triatlon niet heeft kunnen volbrengen. De hertog van Sussex liet de veteraan in een videogesprek weten dat hij al heel tevreden kon zijn met alles wat hij heeft bereikt.

Lee Spencer, wiens been geamputeerd is, zou nog het kanaal overzwemmen, een groot stuk fietsen en drie bergen beklimmen om geld op te halen voor de marine. Hij kreeg echter last van zijn stomp en kon niet doorgaan. “Ik weet dat je niet blij bent, maar ik hoop dat je heel trots bent op wat je wel hebt gedaan. Je kon deze dan niet afmaken, maar ik vind dat je het doel al hebt bereikt”, zei Harry in het gesprek dat Britse media hebben gedeeld.

Spencer, de eerste persoon met een lichamelijke beperking die van Europa naar Zuid-Amerika is geroeid, is van plan om de triatlon op een later moment “zeker” nog een keer te doen. Het gesprek met de prins heeft hem geholpen bij de teleurstelling van het stoppen met deze. Het hielp hem om “het positieve in te zien”.