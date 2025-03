Prins Harry beschuldigd van pesterijen en intimidatie

De Britse prins Harry is door Sophie Chandauka, de voorzitter van de door hem mede opgerichte liefdadigheidsinstelling Sentebale, beschuldigd van “intimidatie en pesterijen”. Chandauka deed die uitspraak in het Sky News-programma Sunday Morning with Trevor Phillips. Harry kondigde woensdag zijn ontslag aan als beschermheer van de stichting na een intern conflict.

Als reden van vertrek noemde Harry dat de relatie tussen Chandauka en de bestuurders van de stichting “onherstelbaar verslechterd” was. Ook meldde hij dat Chandauka Sentebale aanklaagde nadat ze was gevraagd op te stappen.

Chandauka neemt het Harry kwalijk dat hij “schadelijk nieuws” over haar naar buiten bracht zonder haar te informeren. “En kunt u zich voorstellen wat die aanval heeft gedaan voor mij, voor de 540 mensen in de Sentebale-organisaties en hun families? Dit is een voorbeeld van intimidatie en pesterijen op grote schaal.”

Sentebale is een in Lesotho gevestigde liefdadigheidsinstelling. Harry richtte deze in 2006 samen met prins Seeiso van Lesotho op voor hulp aan wezen in Afrika.