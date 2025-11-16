Prins Harry bezocht Canada zonder medeweten Buckingham Palace

Buckingham Palace was niet op de hoogte van het werkbezoek van prins Harry aan Canada dat eerder deze maand plaatsvond. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift People.

Medewerkers van het paleis laten aan het blad weten dat ze verrast waren door de aankondiging. Hoewel een woordvoerder van Harry destijds aan The Telegraph liet weten dat Buckingham Palace al enige tijd op de hoogte was.

De Britse prins bracht ter ere van Remembrance Day een bezoek aan Toronto. Tijdens het werkbezoek ontmoette Harry veteranen, leden van de krijgsmachtgemeenschap en militaire liefdadigheidsorganisaties.