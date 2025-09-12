Prins Harry bezoekt Oekraïne om gewonde veteranen te steunen

Prins Harry is aangekomen in Oekraïne voor zijn bezoek aan oorlogsveteranen in Kyiv. De Britse prins is daar vooral om zijn steun te betuigen aan de duizenden gewonde militairen. Hij wil “alles doen wat mogelijk is” om revaliderende militairen te helpen, meldt The Guardian, die Harry interviewde in de trein onderweg naar Oekraïne.

Harry en zijn team van de Invictus Games Foundation maken in Oekraïne initiatieven bekend om de gewonde militairen te helpen en hulp te bieden in delen van het land. De Invictus Games Foundation is een stichting onder leiding van de prins die sportevenementen organiseert voor veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger.

De Oekraïense regering heeft revalidatie door sport centraal gesteld in het beleid om veteranen te helpen. “We kunnen de mensen die bij deze oorlog betrokken zijn en wat ze doormaken, blijven vermenselijken.” De hertog van Sussex legt uit dat het “gemakkelijk is om afgestompt te raken voor wat er gaande is”. Dit wordt voor Harry en zijn team de eerste keer dat ze, naar eigen zeggen, “de echte verwoesting van de oorlog zullen zien”.

Eerder dit jaar werd geschat dat er door de oorlog in Oekraïne al 130.000 mensen met blijvende beperkingen zijn.

Tijdens zijn reis staat een bezoek aan het Nationaal Museum van de Geschiedenis van Oekraïne in de Tweede Wereldoorlog op het programma. Hier zal de prins tijd doorbrengen met tweehonderd veteranen. Er staat ook een ontmoeting gepland met de Oekraïense premier Joelia Svyrydenko.