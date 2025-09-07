Prins Harry bezoekt ook dinsdag liefdadigheidsevenement in Londen

De Britse prins Harry is dinsdag aanwezig bij een liefdadigheidsevenement in Nottingham, meldt de BBC. De hertog zal volgens de omroep een “aanzienlijke donatie” aankondigen aan het goede doel Children in Need.

Het evenement op dinsdag vindt plaats in de Community Recording Studio in Nottingham. Het is een van de verplichtingen van prins Harry bij zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Harry is maandag in Londen voor een prijsuitreiking van WellChild, een organisatie die ernstig zieke kinderen en hun families ondersteunt.

Harry was in april voor het laatst in het Verenigd Koninkrijk voor een rechtszitting over zijn beveiliging. Die zaak verloor hij. Er wordt momenteel veel gespeculeerd over de vraag of de prins, die al jaren met zijn vrouw Meghan en hun kinderen in de Verenigde Staten woont, zijn vader koning Charles zal ontmoeten. Toen Harry in april in het Verenigd Koninkrijk was, bracht Charles een staatsbezoek aan Italië. Bij het huidige bezoek van Harry is Charles wel in het Verenigd Koninkrijk.