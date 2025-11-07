Prins Harry biedt excuses aan voor het dragen van Dodgers-pet

Prins Harry heeft tijdens zijn bezoek aan Canada gekscherend zijn excuses aangeboden voor het dragen van een Los Angeles Dodgers-pet tijdens een World Series-wedstrijd tegen de Toronto Blue Jays uit Canada. De zoon van koning Charles zei in een interview met CTV News dat hij werd gedwongen en “weinig keus” had.

Harry werd naar eigen zeggen uitgenodigd door de eigenaar van de Dodgers en vond het “beleefd” om een pet van de baseballclub te dragen. Volgens de prins was er nog een andere reden waarom hij geen moeite had om het hoofddeksel aan te nemen. “Als je bovenop je hoofd veel haar mist en je onder een schijnwerper zit, pak je elke hoed die je kunt krijgen”, grapte hij. Tijdens het interview zette Harry een Blue Jays-pet op die hij eerder op de dag had gekregen bij een bezoek aan de oudste veteranen van Canada.

De prins kreeg kritiek omdat hij tijdens de baseballwedstrijd geen loyaliteit toonde aan Canada. Het land is onderdeel van het Gemenebest waarvan koning Charles staatshoofd is. Harry en Meghan deden in 2020 een stap terug als werkende leden van de Britse koninklijke familie. Sindsdien woont het paar met hun twee kinderen in de buurt van Los Angeles, Californië.