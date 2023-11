Prins Harry blij dat zaak tegen uitgever Daily Mail kan doorgaan

Prins Harry is blij dat de rechtszaak die hij samen met een aantal andere bekende Britten heeft aangespannen tegen de Britse uitgever Associated Newspapers Limited (ANL) kan doorgaan. Dat heeft advocatenkantoor Hamlins, dat de hertog van Sussex bijstaat, in een verklaring namens zijn cliënten laten weten.

De bekendheden klaagden ANL aan om publicaties van de tabloids The Mail on Sunday en Daily Mail. Volgens de eisers werd hun privacy geschonden omdat onder meer hun telefoons zouden zijn afgeluisterd. Het hooggerechtshof van Londen bepaalde vrijdag dat de rechtszaak kan doorgaan. “We zijn blij met de beslissing van vandaag, waardoor onze claims over ernstige criminele activiteiten en grove inbreuken van privacy door de Mail-titels voor de rechter kunnen komen”, staat in de verklaring.

Het statement wordt ook gegeven namens zanger Elton John en zijn man David Furnish, actrices Elizabeth Hurley en Sadie Frost en Doreen Lawrence. “We zijn van plan de waarheid tijdens het proces aan het licht te brengen en de verantwoordelijken bij Associated Newspapers ter verantwoording te roepen”, valt verder te lezen.

ANL had eerder dit jaar geprobeerd de rechtszaak tegen te houden. De prins, die tegenwoordig in de Verenigde Staten woont, was ook bij enkele hoorzittingen in Londen aanwezig. Het is niet de enige zaak die Harry tegen een uitgever heeft aangespannen. Eerder klaagde hij ook Mirror Group Newspapers aan.