Prins Harry boekt overwinning in smaadzaak tegen uitgever

De Britse prins Harry heeft in de rechtszaal een kleine overwinning geboekt in de zaak die hij tegen uitgeverij Associated Newspapers (ANL) heeft aangespannen. Een rechter van het Hooggerechtshof oordeelde vrijdag in een eerste uitspraak dat een artikel dat in februari verscheen in de tabloid Mail on Sunday lasterlijk was, melden verschillende Britse media.

Het bewuste artikel verscheen naar aanleiding van een rechtszaak die de prins tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken had aangespannen over de politiebeveiliging van zijn gezin. Die raakte hij kwijt nadat hij en zijn vrouw Meghan in 2019 hun koninklijke taken neerlegden en naar de Verenigde Staten verhuisden. In het artikel van Mail on Sunday werd gesuggereerd dat de prins had gelogen en geprobeerd de publieke opinie over de kwestie te manipuleren. De prins stelde eerder in een schriftelijke verklaring dat het artikel hem “aanzienlijke pijn, schaamte en leed heeft bezorgd, die voortduurt”.

De rechter oordeelde dat er in sommige passages van het artikel sprake is van laster. De rechter benadrukte in zijn geschreven oordeel wel dat het pas gaat om een eerste stap in de smaadzaak. Het is nu aan The Mail on Sunday om een verdediging op te stellen. De rechtbank zal na verdere hoorzittingen beslissen of de smaadzaak van de hertog van Sussex slaagt of mislukt en waarom.

Het is niet de eerste keer dat Harry en Meghan tegenover ANL staan in de rechtszaal. Zo had Meghan de uitgeverij aangeklaagd wegens het publiceren van een handgeschreven brief aan haar vader Thomas Markle in de Mail on Sunday. De hertogin van Sussex vond dat de uitgever daarmee haar privacy had geschonden. Meghan won de rechtszaak en The Mail on Sunday moest van de rechter excuses plaatsen. Ook kreeg de hertogin een schadevergoeding, die ze doneerde aan een goed doel.