Prins Harry boos om gebrek aan beveiliging tijdens jubileum

Prins Harry wist niet dat Buckingham Palace hem niet beveiligde tijdens zijn meest recente bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. De prins was daar in juni voor het jubileum van koningin Elizabeth en zou beveiligd worden, maar dat gebeurde achteraf gezien niet, zo meldt entertainmentwebsite TMZ. De prins wil alleen naar zijn geboorteland reizen als hij wel politiebeveiliging krijgt en is boos dat hij niet op de hoogte was van dit besluit.

De prins kreeg altijd politiebeveiliging, net als zijn familie, maar toen hij en zijn vrouw Meghan hun taken binnen de koninklijke familie neerlegden stopte dat. Bij dat besluit waren ook medewerkers van Buckingham Palace betrokken, iets wat Harry en zijn team niet wisten. Bij zijn meest recente bezoek werd volgens het team van Harry een uitzondering gemaakt door Buckingham Palace en zou hij voor één keer toch nog gebruik mogen maken van dat privilege, maar de beveiliging was er dus niet.

Het team van de prins heeft laten weten dat Harry op de hoogte gesteld had moeten worden van het feit dat die beveiliging er toch niet was én dat medewerkers van koningin Elizabeth, zijn oma, bij die keuze betrokken waren. De band tussen de prins en de Britse koninklijke familie is door zijn vertrek uit de familie al een tijdje moeilijk.