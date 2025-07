Prins Harry brengt bezoek aan mijnenveld in Angola

Prins Harry heeft woensdag in Angola een bezoek gebracht aan een mijnenveld. De zoon van koning Charles deed mee aan een les over mijnen en hoe burgers deze kunnen signaleren. De les vond plaats in de provincie Cuando, in het zuiden van Angola.

Het is 28 jaar geleden dat prinses Diana het land bezocht om ook campagne te voeren tegen landmijnen. Harry is in Angola in het kader van The HALO Trust, een organisatie die zich inzet voor het opruimen van mijnen.

Harry was in 2019 ook al in Angola, samen met Meghan. Toen was hij nog een werkend lid van de Britse koninklijke familie.